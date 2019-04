BioNike Award 2019 premia le imprenditrici: tra le finaliste una pugliese

BARI - Si chiama Roberta Genghi ed è l'unica pugliese tra le 10 finaliste del concorso indetto da BioNike Award 2019 dedicato all'imprenditoria rosa. Il progetto mette in palio 15mila euro per la fortunata vincitrice da investire nell'azienda, e vuole portare alla luce idee imprenditoriali al femminile che portino avanti il valore dell’eccellenza ed esprimano il meglio dell’artigianalità, dell’intellettualità e dei servizi Made in Italy di qualità. Obiettivo dare spazio a un business originale che preservi il patrimonio di tradizioni e prodotti legati al territorio. Cosa che Roberta fa da anni con il suo tarallificio ad Acquaviva delle Fonti. L'abbiamo conosciuta tempo fa e ci ha mostrato il cuore della sua attività

La Genghi ha superato la prima selezione da parte della giuria tecnica, ma ora tocca al pubblico decretare la vincitrice tramite il sito www.bionikeaward.it. «Non me l'aspettavo per niente - commenta Roberta - ma mi piacerebbe tanto vincere, sarebbe un ulteriore traguardo per me che mi sono reinventata imprenditrice artigiana 2.0».