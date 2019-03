Medimex, tra gli incontri d'autore a Foggia anche Ermal Meta, Nina Zilli, Noemi, Ex Otago

Pattie Boyd, Ex-Otago, Renzo Arbore, Noemi, Ermal Meta, Nina Zilli e Pierdavide Carone saranno i protagonisti degli 'Incontri d’autore' in programma nell’ambito della edizione primaverile del Medimex. Al festival, dall’11 al 14 aprile a Foggia, si esibiranno in due concerti a ingresso libero, in piazza Cavour, Renzo Arbore con un collettivo di jazzisti italiani (12 aprile) e il musicista britannico Bryan Ferry (13 aprile).



Un «incontro speciale», sottolineano gli organizzatori, sarà quello con Klaus Voormann, l’illustratore, bassista e discografico che conquistò un Grammy Award per la copertina dell’album Revolver dei Fab Four, suonò nella Plastic Ono Band e in vari singoli di Lennon, Harrison e Ringo Starr, e partecipò al concerto per il Bangladesh organizzato da Harrison nel 1971. Il pubblico potrà ascoltare le sue parole nella 'Lezione di rock' dell’11 aprile (ore 20) al Teatro del Fuoco dove i giornalisti Ernesto Assante e Gino Castaldo terranno una 'Beatles Night 1960-1969'.



Ad aprire gli 'Incontri d’autore', il 6 aprile alle ore 19 a Palazzo della Dogana, sarà Pattie Boyd, musa e testimone con la sua macchina fotografica della Swingin' London. L’artista racconterà quegli anni e presenterà la mostra (inedita per l'Italia) 'Pattie Boyd and The Beatles'. Due gli incontri dell’11 aprile: alle ore 16.30, sempre a Palazzo della Dogana, appuntamento con gli Ex-Otago; seguirà, alle ore 18 al Teatro del Fuoco, il rendez-vous con il «padrone di casa» Renzo Arbore.

Noemi sarà protagonista dell’incontro in programma il 12 aprile (ore 18), a Palazzo della Dogana, prima del suo coinvolgimento, in serata, nel live di Arbore. Ermal Meta si racconterà il 13 aprile (ore 17), a Palazzo della Dogana dove alle ore 19 è previsto un incontro con Nina Zilli. Il 14 aprile (ore 11.30) al Teatro del Fuoco, omaggio a Lucio Dalla: l'artista sarà ricordato da Pierdavide Carone che con Dalla aveva collaborato e scritto il brano 'Nanì'.