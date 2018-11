Al Centro: il tour di Claudio Baglioni arriva a Bari, 3 date sold out

Tutto sold out a Bari per le tre tappe pugliesi del tour di Claudio Baglioni, "Al Centro", al via domani al PalaFlorio per tre sere consecutive (6-7-8 novembre) e che prende il nome dalla particolare posizione del palco, grazie a cui il pubblico - disposto a 360 gradi - può ripercorrere insieme all'artista mezzo secolo di grande musica. Una scaletta mozzafiato, con tutti i più grandi successi eseguiti in ordine cronologico.

Una scena maestosa, unica nel suo genere, composta da una pedana computerizzata posta nella parte centrale, che crea movimenti verticali di diverse misure e forme, per un palco di 450 mq in continua evoluzione, mai uguale a se stesso, capace di trasformarsi a seconda dei brani eseguiti. Ai 4 angoli del palco sono posizionati i 21 musicisti polistrumentisti che, grazie alla presenza di fiati e archi, permettono alle canzoni di avere arrangiamenti nuovi e straordinari. Ad arricchire ulteriormente lo spettacolo, 26 artisti di altre discipline, tra performer, acrobati e ballerini.

Non solo musica, quindi, ma un vero spettacolo a 360°, con coreografie, scenografie mobili e movimenti innovativi che rappresentano gli stili del mondo della danza, del teatro e della rappresentazione mimica. La regia teatrale e le coreografie portano la firma di Giuliano Peparini.