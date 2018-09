Cosmo, Mannarino e Motta al Festival delle periferie

BARI - Motta, Cosmo, Selton, Mannarino, Le Mandorle, i Ministri e Clementino sono gli artisti della line up di 'Rigenera SmART City-Festival delle Periferiè, da giovedì 6 a domenica 9 settembre a Palo del Colle. Un progetto di grande valenza socio culturale - quello di Rigenera Laboratorio Urbano - che da quest’anno è stato inserito tra le cento esperienze d’eccellenza europee nel campo delle buone pratiche di riqualificazione urbana e innovazione sociale

Si parte il 6 settembre con la mostra di Michele Cremaschi 'Geo-happiness measuring - Può l’arte misurare la felicità?', e la performance 'in & out of Borders' con il Collettivo Factor Hill e MOH!. In serata spazio al teatro con 'Iliadè, spettacolo di e con Corrado d’Elia e gli interventi live painting di Renzo Francabandera.

Dal 7 settembre iniziano i live: sul palco di Rigenera si alterneranno Motta, cantante e autore, neovincitore della Targa Tenco 2018 come miglior disco in assoluto: canterà i brani di 'Vivere o Morire'. L’8 settembre la serata inizia con uno degli eventi più attesi del festival, Mannarino, tra i cantautori contemporanei capaci di condurre una profonda ricerca artistica facendo numeri da artista mainstream.

A seguire i ritmi multiculturali dei Selton. Nel pomeriggio spazio ai dibattiti dedicati alla 'Economia del Noi: intervengono tra gli altri Salvatore Taverna, presidente del dipartimento europeo Ucee per la crisi d’impresa; e Cosimo De Tommaso, imprenditore e sociologo.

Il Festival si chiuderà il 9 settembre con una delle rock band più amate: I Ministri. L’apertura del concerto è affidata a Mason La Notte e a Lemandorle che con i suoi singoli ha conquistato i maggiori network radiofonici, mescolando con disinvoltura musica da club, pop e cantautorato. La serata prosegue con il dj set di Clementino.