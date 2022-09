EGO Festival feat. Dinner Incredible, a Taranto 12 chef di fama mondiale

Dal 19 al 24 settembre il capoluogo ionico ospita la quarta edizione di Ego Festival, arricchita dall’unione con Dinner Incredible: 12 cuochi internazionali arriveranno a Taranto per scoprire materie prime ed eccellenze locali e pugliesi, che useranno in una cena iconica il 23 settembre al Relais Histò. Gran chiusura il 24 con l’evento Cozza in the City, una celebrazione del mitile simbolo della città dei Due Mari, recentemente diventato Presidio Slow Food.