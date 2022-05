«Coralli cotti a colazione», misterioso ed evocativo il nuovo «percorso sonoro» del pugliese Giorgio Consoli

Si chiama “Coralli Cotti a Colazione” ed è il nuovo lavoro dell'attore e performer pugliese Giorgio Consoli, un vero e proprio percorso da compiere con un ascolto attento e dedito, disponibile dallo scorso 6 maggio su tutte le piattaforme digitali. Non un album vero e proprio, non un audiolibro né propriamente un racconto sonoro: è un’opera sonora di ventiquattro tracce che raccontano storie condivisibili, evocative e a tratti struggenti. Nell’emozionalità che trasuda da queste tracce si percepisce una straordinaria autenticità nonché l’essenza di un essere umano che dal sentirsi solo può finalmente percepirsi compreso.

L’opera è un sunto del percorso umano e artistico che ha portato l’attore e performer pugliese Giorgio Consoli fin qui, ovvero a voler condividere parte della propria esistenza con chi si concederà la giusta lentezza per esperire quest’ascolto.

Giorgio Consoli è un attore, musicista, autore, acting coach e perfomer professionista pugliese. Nato a Taranto nel 1980 alterna la sua attività di attore e formatore professionista a quella di musicista con il gruppo musicale Leitmotiv (@leitmotivbanda), di cui è cofondatore, attivo dal 2001. Con la band Leitmotiv ha alle spalle quattro album distribuiti in tutta Italia, centinaia di concerti e diversi premi e partecipazioni. Diplomatosi alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 2005 con annesso Masterclass, ha lavorato con molti maestri della scena italiana ed Internazionale quali Luca Ronconi, Lev Dodin, Anatolj Vassiliev, Federico Tiezzi, Romeo Castellucci, Milo Rau in diverse produzioni sceniche. Ha altresì diverse esperienze in campo cinematografico e televisivo ed è stato negli anni diretto da professionisti quali Guido Chiesa, Marcus Stokes, Nico Cirasola, Gianni Lepre, Andrea Porporati, Alessandro Pondi, Milo Rau, Adelmo Togliani, Alessandro Zizzo. Ha fondato assieme ad alcuni suoi colleghi l'Associazione Culturale Pelagonia, di cui è presidente, attiva per anni in organizzazione e produzione di eventi e spettacoli professionali in tutto il territorio pugliese. Collabora attualmente in pianta stabile col Teatro delle Forche di Massafra (TA) e fa parte del collettivo Clessidra Teatro. Ha ricevuto nel 2017 il premio Roma Europa Film Awards Festivalcome Best Actor. Oltre ai Leitmotiv, è voce nel progetto musicale NINOTCHKA dell’amico e polistrumentista Mimmo Pesare. Coralli cotti a colazione è il suo primo progetto a firma Giorgio Consoli, con la preziosa collaborazione di Simone Solidoro e Francesco Gaudio per DIGA RECORDS.