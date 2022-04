«All things must pass», a Lecce il concerto-tributo a George Harrison

All things must pass: ha lo stesso titolo del primo lavoro discografico di George Harrison il concerto-tributo che si terrà sabato 30 aprile 2022 alle Officine Cantelmo di Lecce (inizio alle ore 21.30) grazie agli sforzi dell'associazione salentina Prog On. Dopo il successo del concerto Abbey Road + Let It Be dedicato ai lavori dei Beatles, i musicisti dell’associazione festeggiano così i 50 anni dal capolavoro del chitarrista di Liverpool, a vent’anni dalla sua prematura scomparsa.

Terminata l'irripetibile esperienza con i Beatles, è proprio George il primo dei quattro a raggiungere il successo di pubblico e di critica con il triplo album “All things must pass”, pubblicato per la prima volta il 27 Novembre 1970, un disco che ha segnato la storia del rock e che mette in evidenza l’incredibile talento di Harrison, per anni limitato dallo “strapotere” compositivo di Lennon e McCartney. Il primo singolo estratto da “All things must pass” è la celebre “My sweet Lord”, brano che lo porterà Harrison in cima alle classifiche di tutto il mondo.

Line up:

Mario Manfreda (voce, chitarra elettrica, chitarra acustica e cori) - Francesco De Totaro (voce, chitarra elettrica, chitarra acustica, ukulele e cori) - Giuseppe Chiriatti e Sergio De Filippi (piano elettrico, organo e synth) - Fabio Mastrolia (chitarra acustica e cori) - Egidio Presicce (sax e harmonica) - Marco Ingrosso (sax) - Giuseppe Romano, Antonio Vantaggiato e Gabriele Caniglia (basso) - Carlo Rainone, Andrea Giannone, Paolo Provenzano e Alfredo De Giovanni (batteria) - Carola Conte e Bianca Chiriatti (voce e cori) - Antonio Ancora (voce)