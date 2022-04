Externa Music Lab, alla Fiera del Levante di Bari arriva il contest che dà spazio alla musica emergente

BARI - Torna la musica live alla Fiera del Levante di Bari con Externa Music Lab, festival dedicato agli artisti e band emergenti con l'obiettivo di riportare attenzione sul tessuto artistico musicale pugliese. Il contest, che si svolgerà in concomitanza con la XV edizione dell'Externa e dell'Expo Levante, prevede una competizione tra canzoni inedite, e il vincitore avrà la possibilità di far produrre, promuovere e distribuire un brano con importanti realtà del panorama discografico nazionale.

La manifestazione si svolgerà in 2 giornate di incontri formativi tenuti da tutor e addetti ai lavori del mondo discografico (21/22 Aprile) e in 3 serate di esibizioni live (23/24/25 Aprile 2022) . Gli artisti in gara verranno suddivisi in due gruppi, un primo gruppo si esibirà durante la serata del 23 e un secondo gruppo durante quella del 24. I finalisti di entrambi i gruppi si esibiranno ancora il 25, serata alla fine della quale verranno decretati i vincitori. Durante la prima e la seconda i cantanti (singoli artisti o in gruppo) si esibiranno con 2 brani inediti ed una cover rivisitata.

A giudicare gli artisti, selezionati dalla commissione artistica, una giuria composta da membri proventi dal mondo discografico, radiofonico e della comunicazione musicale: Bianca Chiriatti (giornalista, scrive di musica per la Gazzetta del Mezzogiorno); Francesco Cianciola (chitarrista, autore, produttore musicale); Molla (cantautore e produttore polistrumentista) ; Carlo Chicco (giornalista, conduttore radiofonico, dj e direttore artistico Controradio); Felice Lenoci (Imprenditore musicale, Data Analyst); Alessandro Lonoce (direttore PM e fotografo live); Francesca Pedico (Speaker Radiofonico, esperta di comunicazione digitale); Cecco Corvasce (Speaker Radiofonico, ceo di All In One consulting, co-producer dell’evento e presidente prodj Confcommercio Bari/Bat, progetto di sindacato di carattere interregionale fortemente voluto da Confcommercio per il settore musicale partendo dai dj ma non solo); Raffaele Scaringi (Indie Club). La direzione artistica è di Domenico Giannini. Ci saranno i saluti del presidente della Fiera nonché presidente Confcommercio Bari/Bat, dottor Sandro Ambrosi, che ha fortemente voluto l'evento.

La partecipazione e l’iscrizione sono totalmente gratuite. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Uhdp-e6BWr2SgVbxFuSE7Tt-VQSQtHtl12WEWpICbSn39Q/viewform

Regolamento: https://externamusiclab.wordpress.com/externa-music-lab/