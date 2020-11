Sulla «Ruota panoramica» per scrutare il mondo: il nuovo album del barese Davide Mangione

Illustratore, pittore e poeta, ma anche cantautore, arrangiatore e polistrumentista. È il 33enne artista di Gravina in Puglia Davide Mangione che, dopo essersi laureato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Bari, ha iniziato a coltivare un’altra delle sue passioni: la musica. Lo ha fatto recentemente con la pubblicazione di La ruota panoramica (prodotto dalle etichette gravinesi Fds records e Bloodynose), singolo già presente nel primo e omonimo album, che è disponibile on line a partire su tutte le piattaforme digitali e streaming. Cantautorato raffinato e impegnato, il brano di Mangione è una denuncia sociale, ma che presenta anche uno spaccato di vita su temi attuali raccontati sempre in chiave onirica e metaforica.

«In un momento storico nuovo e complicato come questo che stiamo vivendo – commenta Mangione -, la musica ancora una volta è strumento di unione e condivisione. Questo singolo è una sorta di manifesto del mio pensiero, in cui descrivo questa realtà attraverso questo giro della ruota panoramica, dove il macchinista è il mio alter-ego. Affronto una serie di temi che si riscontrano ai giorni nostri come il potere mediatico e sociale e la voce degli ultimi che non riesce ad arrivare a nessuno».

La ruota panoramica, quindi, diventa una metafora per guardare estraniandosi dalla realtà. «È è una “distanza estetica” che mi permette di percepire la realtà allontanandomi, guardandola come se fosse un quadro impressionista del quale riesci a capine tutte le forme nel momento in cui ti allontani – prosegue Mangione -. Allontanandomi, quindi, dalla realtà, inizio a identificare tutta una serie di dinamiche che schiacciano le volontà, l’animo delle persone e annichilendo anche la voglia di farlo. A metà di questo giro, supplico il macchinista di fermarsi perché scendere e quindi tornare alla realtà fa troppo male. Ma alla fine, quasi come Don Chisciotte che voleva andare contro i mulini, chiedo al macchinista di riportarmi giù per affrontare tutte la realtà e cercare di costruire qualcosa di migliore per gli altri. Insomma, non mollare soprattutto in questo periodo di grandi difficoltà».

Mangione, che opera da anni nel campo musicale, ha pubblicato il suo primo EP Tra i baci degli arrivederci con la produzione di «Intergea production» (presente nel film Il cielo non cade del regista Domenico Laddaga), mentre nel 2018 ha pubblicato il videoclip del singolo RoseMary, realizzato con il sostegno di Puglia Sounds. Ha suonato e condiviso lo stesso palco con artisti come Dimartino, Fabrizio Cammarata, Gianluca Grignani, Brunori Sas. Oltre alla musica, Mangione è autore anche di illustrazioni per romanzi, racconti, raccolte di poesie e fiabe di vari autori, nonché autore del libro La morte delle Ninfee, liberamente ispirato alla teoria della decrescita di Serge Latouche, del libro illustrato Fiabe Raccontate da Raccontare con il sostegno del Mibac e Siae, nell’ambito dell’iniziativa «Sillumina».

In questo periodo l’artista di Gavina, sta realizzando un nuovo album dal titolo Canzoni quasi d’amore: «Si tratta di un disco in cui affronto sentimenti, emozioni e di come vengono percepiti e metabolizzati ai giorni attuali – conclude Mangione -. È il frutto di uno studio di un pensiero del sociologo e filosofo Zygmunt Bauman, che appunto parla di società liquida e affronta lui stesso questi temi».

È tra l’altro in cantiere anche l’uscita di due graphic novel, un romanzo e un libro di poesie, oltre alle mostre delle sue opere pittoriche in attesa della riapertura dei musei e delle gallerie.