Dj-set e Coronavirus, dalle piste alle radio: parte il tour mondiale del barese Sgamo

Partirà il 6 aprile il Radio Tour 2020 di Sgamo, dj italiano tra i più apprezzati nel panorama del clubbing urban. Attivo da più di 10 anni, collaboratore in pianta stabile di storiche realtà milanesi quali Uptown e RRRiot, Alessandro "Sgamo" Nuzzo è un dj originario di Bari che ha trasformato il portare l'hip hop nei locali più blasonati nella sua missione lavorativa e personale. Dopo aver condiviso palchi con Skepta, Rvssian, Sfera Ebbasta, Achille Lauro, Karl Kani, Heron Preston, e dopo aver lavorato con brand quali Nike, New Era, Jordan, Converse e molti altri, l'artista classe '90 si è attivato per cercare di portare la sua musica fuori dai confini nazionali, nonostante il difficile periodo storico che stiamo vivendo. La figura del dj è stata infatti pesantemente penalizzata dall'impossibilità di spostarsi e dalla sospensione dei viaggi, ma nonostante ciò, i confini per la musica sono rimasti aperti.

L'emergenza Coronavirus sta infatti mettendo in ginocchio l'industri musicale e dell'intrattenimento, ma la musica non può e non vuole fermarsi. Sfruttando internet e la tecnologia, la possibilità di dar vita a dj set è concreta e praticabile. Nasce così il Radio Tour 2020: organizzato da Sgamo insieme a Noemi di Nunzio (Aitho Entertainment), il tour vedrà Sgamo impegnato in una serie di set trasmessi da radio di tutto il mondo, fortemente legate all'urban, da sempre punto di ritrovo per i migliori dj della scena internazionale. Dall'italiana Radio Raheem alla parigina Rinse, passando per stazioni di Honk Kong, New York, Dublino e altro ancora, la ricercatissima selecta di Sgamo - un concentrato di hip hop, che però non disdegna contaminazioni interessanti e sperimentali con altri generi - risuonerà nella casse di appassionati in ogni angolo del mondo. Un modo per portare la musica nelle case di chi la ama, e di sfruttare anche un periodo complicato come questo per estendere e rafforzare un network di scala mondiale, contraddistinto da artisti e figure di talento e con tanta voglia di fare.

Questo il calendario - in aggiornamento - degli appuntamenti:

RINSE FR - PARIS - 06 APRILE (streaming su https://rinse.fr/)

MOOSE KNUCKLES - CANADA - 10 APRILE (takeover pagina IG del brand)

RADIO POPOLARE/DOPPIA ACCA - MILANO - 10 APRILE (streaming su https://www.radiopopolare. it/ )

NOODS - BRISTOL - 14 APRILE (streaming su https://noodsradio.com/)

FRITTO.FM - LONDRA/MILANO - 18 APRILE (streaming su https://www.fritto.fm/ )

RADIO RAHEEM - MILANO - 23 APRILE (streaming su http://www.radioraheem.it/)

RADIO 105/105 TRAP - MILANO - 24 APRILE (streaming su https://www.105.net/ )

DIGITAL RADIO - DUBLINO - 28 APRILE (streaming su https://listen. dublindigitalradio.com/home )

8 BALL RADIO - NEW YORK - 2 MAGGIO (streaming su https://8ballradio.nyc/)

EATON RADIO - HONG KONG - 7 MAGGIO (streaming su https://www.eatonworkshop. com/radio)

LIMBO RADIO - MANCHESTER - 14 MAGGIO (streaming su https://limbo.live/ )

"Si tratta di un periodo difficile per tutti, per molti difficilissimo. Mi sto servendo di questo tempo per rafforzare alcuni rapporti e costruirne di nuovi, anche a distanza. Penso che questo sia l'unico modo per convertire l'energia che mi manca del mio lavoro, prodotto dell'insostituibile forza data dal contatto umano" - Sgamo

CHI È SGAMO:

Alessandro Nuzzo, in arte Sgamo, con più di 150 party tra nord e sud nel solo 2019, è il dj che sta facendo ballare l’italia a ritmo Urban. La sua carriera è in ascesa grazie alla sua determinazione e il suo carisma, caratteristiche percepibili anche nelle sue performance. Supportato dalla stampa di settore, i suoi mixtape per Noisey, I-D Magazine e Outpump hanno migliaia di ascolti, mentre il suo canale Soundcloud conta più di 75.000 play.

Partito da Japigia, quartiere popolare di Bari, e attivo da più di 10 anni, i suoi dj set mescolano armonicamente hip hop, trap, techno e drum'n'bass. Questa versatilità l’ha portato a condividere palchi e consolle con Skepta, Russian, Sfera Ebbasta, Achille Lauro, Karl Kani, Heron Preston, Noyz Narcos, Subsonica, Kode9, Jarreau Vandal, Dark Polo Gang e la maggior parte dei rapper Italiani. Oggi è oggi un punto di riferimento per gli appassionati di clubnights e streetwear, tantissime le sue collaborazioni commerciali, tra cui Nike, Jordan, Converse, Foot Locker, New Era, Havana Club, Lavazza, Heineken, Dickies, Eastpak e molte altre.