Porti: carenze di sicurezza, nave sottoposta a fermo a Taranto

TARANTO - I militari del nucleo Port State Control della Capitaneria di Porto di Taranto hanno emanato il provvedimento di fermo nei confronti di una nave battente bandiera portoghese che non rispettava gli standard di sicurezza della navigazione. L’unità, intenta nell’imbarco di prodotti siderurgici al terminal in uso ad Acciaierie d’Italia, ha mostrato diverse carenze anche sotto il profilo della tutela dell’ambiente marino.

In particolare l’attività ispettiva, durata circa 10 ore, ha evidenziato «una grave anomalia - spiega la Capitaneria di porto - del funzionamento dell’impianto di filtraggio delle acque oleose oltre che significati colaggi di olio dalle tubolature dei depuratori del combustibile marino e dell’apparato motore principale, costituendo un potenziale rischio di ignizione di incendio nel locale macchine». Inoltre, il personale ispettivo, nel corso di un’esercitazione antincendio simulata nel locale cucina, ha appurato «la scarsa dimestichezza di parte dell’equipaggio nel fronteggiare tali situazioni di emergenza». La nave rimarrà in sosta forzata nel porto di Taranto fino a quando non verranno risolte tutte le deficienze rilevate che saranno verificate nel corso di una nuova ispezione.