Taranto, il Politecnico si trasferisce nel centro storico

Bari - Il Politecnico si trasferisce nel cuore del centro storico tarantino. Il sindaco Rinaldo Melucci e il rettore Francesco Cupertino si sono incontrati a Palazzo di Città. L'accordo: il Comune di Taranto consegnerà due palazzi storici al Politecnico: Palazzo Delli Ponti e Palazzo Galeota che dopo alcuni lavori di adeguamento, diventeranno, a breve, la sede didattica ed

amministrativa dell'ateneo tecnico-scientifico. Nell'attuale sede, al quartiere Paolo VI, continuerebbero invece le attività laboratoriali. La presenza del Politecnico nel centro della città porterà maggiore interazione del mondo universitario, con i suoi studenti e con la comunità. Inoltre gli studenti beneficeranno di migliori collegamenti con i mezzi pubblici da e per

Taranto, vista la vicinanza con la stazione ferroviaria. Infine, e non per ultimo, la presenza universitaria del Politecnico nel centro storico rappresenterà un importante tassello e incentivo per conoscere, recuperare e rivitalizzare un grande ed importante centro storico dalla millenaria storia.