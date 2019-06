Cozze sgusciate e confezionate nel cortile di casa: denunciato 23enne a Taranto

La polizia di Taranto e la Capitaneria di Porto hanno scoperto nel quartiere Tamburi di Taranto un laboratorio abusivo per la preparazione di cozze sgusciate che venivano poi immesse sul mercato, allestito in un cortile di un condominio di via Verdi. In totale carenza di condizioni igienico-sanitarie sono stati trovati due quintali di cozze, molte delle quali già sgusciate e confezionate in vaschette di plastica, senza certificati di tracciabilità. Il tutto è stato sequestrato e il titolare dell'attività, un 23enne tarantino, è stato denunciato per commercio di alimenti nocivi.