San Severo e Nardò ko, domenica prossima il derby pugliese

Sesto stop consecutivo del Nardò ed il ritorno alla sconfitta del San Severo. E' questo il verdetto del 25° turno della stagione regolare dell'A2 di basket maschile. Il 77-67 del PalaTricalle di Chieti è visto dagli occhi dell'Allianz Pazienza San Severo come l'effetto della difficoltà del campionato. La formazione nera non è la solita aggressiva. Soprattutto nel primo tempo, l’atteggiamento diligente della Lux ha messo in difficoltà i foggiani poco reattivi sotto le plance. Nelle successive frazioni, a partire dalla fine del terzo quarto e per i seguenti primissimi minuti dell’ultima decina, la Cestistica ha provato a dare un’inerzia diversa al match andando a ridosso dei biancorossi; tuttavia, i centimetri di Jackson (18), Sims (13) ed i punti preziosi di Meluzzi (14), Tsetserukou (12) e Bartoli (10) hanno premiato la formazione di coach Campani.

San Severo, che dopo il successo roboante di una settimana da col Verona, torna alla sconfitta, domenica prossima, alle ore 18 sarà chiamato in casa dall'ultimo turno precedente alla fase «ad orologio», nel derby con la Next Nardò. La formazione granata, terzultima della classe, ieri ha lottato con la settima Forlì, come evidenziano il 20 pari del 10', il 39-44 del 20', il 55-57 del 30', il primo vantaggio (+1) del 32', ricalcato dal +2 del 33'. Ma di seguito Forlì riprende in mano lo scettro del match, piazzando un break di 20-9 negli ultimi 7 minuti che vale la vittoria. Domenica prossima, il derby col San Severo, che richiama all'orgoglio.