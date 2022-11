Potenza, auto contro bus per Oppido Lucano: muore un ragazzo di 35 anni

POTENZA - Tragico incidente nel primo pomeriggio a Potenza. Un ragazzo di 35 anni, originario di San Nicola di Pietragalla, ha perso la vita nell'impatto tra un'auto e un bus dell'azienda Sita. L'incidente frontale è avvenuto intorno alle ore 14.30 su via Quattro tornanti, zona Piani del Mattino, tra una Ford e un autobus che collega il capoluogo della Basilicata con Oppido Lucano. A riportare la peggio è stato il giovane che era alla guida della vettura: inutile il trasporto all'ospedale San Carlo. Ferita anche una donna che viaggiava sul bus, a quell'ora pieno di pendolari. In azione i Vigili del fuoco per estrarre il giovane rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. Sul posto anche il personale sanitario del 118 Basilicata Soccorso, e la Polizia locale che dovrà stabilire la dinamica dell'incidente.