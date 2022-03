Ribaltamento di un bus urbano a Potenza, fortunatamente era vuoto

POTENZA - L'immagine del bus ribaltato a Potenza di stamattina fa temere il peggio, fortunatamente il mezzo del trasporto pubblico «Trotta Bus» era vuoto e non si segnalano danni a persone. «Solamente» il danno pesante all'autobus di una delle tratte servite pubblicamente nel capoluogo della Basilicata. Il ribaltamento stradale è avvenuto all'incrocio tra via delle Medaglie olimpiche e via De Coubertain. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale, che hanno certificato nessun ferimento sul mezzo capovolto.