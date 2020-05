Potenza, il conducente scende e l'auto ferma in salita si schianta contro altre vetture in sosta: nessun ferito

Momenti di paura questa mattina a Potenza dove un'auto ferma in un tratto di leggera salita è andata a sbattere contro altre vetture in sosta, in via Vaccaro. Per fortuna il conducente era appena sceso dall'abitacolo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La scena davanti agli occhi dei passanti si è presentata drammatica: un'auto è rimasta schiacciata contro il muro di un fabbricato, e in molti sono accorsi per vedere cosa fosse successo, specialmente i clienti di una ricevitoria.

(foto Tony Vece)