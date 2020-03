Coronavirus, a Potenza fioccano le denunce per chi non rispetta i divieti

POTENZA - Quarantadue persone sono state denunciate dalle forze dell’ordine, ieri, in provincia di Potenza, per non aver rispettato le misure di contenimento previste per arginare l’epidemia di coronavirus.

Lo ha reso noto la prefettura di Potenza. Le forze dell’ordine e la polizia locale hanno controllato ieri 1.033 esercizi commerciali e 689 persone, 42 delle quali sono state denunciate. Dall’11 marzo i controlli nel Potentino hanno riguardato 3.901 persone (177 delle quali sono state denunciate) e 4.117 esercizi commerciali, con tre titolari denunciati e undici sanzionati amministrativamente.