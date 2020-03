Coronavirus a Potenza, i controlli in stazione all'arrivo del Frecciarossa da Milano

POTENZA - Sono in corso i controlli dei sanitari e della Polizia in stazione a Potenza per monitorare i rientri dalle «zone rosse» per limitare il contagio da Coronavirus. Come spiegato nell'ordinanza emanata dal governatore Bardi i cittadini che rientrano al Sud devono mettersi in autoquarantena. Ressa in stazione nel capoluogo lucano dove armati di mascherina utenti e addetti ai lavori attendono i passeggeri in arrivo con il Frecciarossa da Milano.