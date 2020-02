Bardi: «In Basilicata nessun caso di Coronavirus, pronti a intervenire in caso di emergenze»

In Basilicata non ci sono casi di Coronavirus: lo ha confermato di nuovo stamani il presidente della Regione, Vito Bardi, a margine di una riunione tecnica in corso di svolgimento nella prefettura di Potenza.

«La situazione - ha aggiunto il governatore parlando con i giornalisti - è normalizzata ed è in sicurezza: siamo comunque pronti a intervenire in caso di eventuali emergenze». Bardi si è detto «preoccupato ovviamente per l’emergenza sanitaria, ma anche per le ricadute sull'economia e sul turismo». Per questo, nei prossimi giorni, saranno convocate riunioni con le associazione datoriali e di categoria e saranno programmati anche incontri con l’Anci. «Non si lavora da soli, ma - ha concluso il presidente della Regione Basilicata - tutti insieme».

(foto Tony Vece)