Maltempo, il forte vento fa cadere un albero su auto, nessun ferito

POTENZA - Il forte vento - che da due giorni sta interessando la Basilicata - ha causato la caduta di diversi alvberi. Uno è caduto nel parco di Montereale, un altro a Vietri di Potenza, ha distrutto un’automobile parcheggiata nei pressi di un albergo. Al momento della caduta dell’albero, nell’automobile non vi era nessuno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Potenza e i Carabinieri.

Nelle ultime 24 ore, sempre a causa del forte vento, sono stati numerosi gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco in provincia di Potenza per alberi, coperture e cartelli stradali divelti, rami spezzati e per il distacco di intonaco da cornicioni. (ANSA).

A MATERA - A causa del forte vento, sono inoltre una ventina gli interventi eseguiti dai Vigili del Fuoco per la rimozione di alberi caduti a Matera. L’intervento più impegnativo in via Castello, a ridosso di un edificio condominiale, dove sono state rimosse alcune piante di pino. Nessun danno a persone e cose. Altri interventi sono state eseguiti nei rioni Lanera e Villa Longo, nelle zone nord e sud della Città dei Sassi. Stessa tipologia di interventi anche in provincia per rimuovere rami e alberi abbattuti dalla forza del vento.