Salvini a Potenza: «Ballottaggio? La sinistra ha fallito». Selfie e bagno di folla

«Attenzione: non date la vittoria per scontata perché i 'compagni' sono bravi a trovare i voti anche dove non esistono». Lo ha detto a Potenza il vicepremier Matteo Salvini in un comizio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Mario Guarente (Lega) che al ballottaggio del 9 giugno, parte da favorito, dopo il 45% circa del primo turno, contro Valerio Tramutoli (Basilicata possibile).

A margine dell’iniziativa al mercato di viale del Basento, Salvini ha raccontato di aver incontrato «anche uno di sinistra che mi ha detto che Potenza non ha bisogno della Lega. E invece non è così perché Potenza ha bisogno della Lega poiché la sinistra, in questi anni, ha clamorosamente fallito. Altrimenti" alle Regionali dello scorso 24 marzo, «non sarebbe stato eletto governatore Vito Bardi» che è sul palco insieme a Salvini, Guarente e altri dirigenti lucani della Lega.

Il candidato sindaco di Basilicata possibile, Valerio Tramutoli, «si occupi di Potenza e non della Lega». Così il vicepremier Matteo Salvini ha risposto a una domanda dei giornalisti a margine di un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato del centrodestra, Mario Guarente (Lega).

Riferendosi ad alcune dichiarazioni di Tramutoli sulle «bugie della Lega sul Sud», Salvini ha evidenziato che «queste sciocchezze le dicono Renzi, la Boldrini, Zingaretti e non hanno portato bene. Un candidato sindaco - ha proseguito il leader della Lega - deve proporre un’idea di città, se passa il tempo a insultare la Lega e i lucani, vuol dire che di idee ne ha pochine».

