La Basilicata in 20 scatti, l'omaggio per ricordare il 2020 + 1

BASILICATA - 20 foto per il 2020 + 1: in questi scatti del foto reporter Tony Vece, sono ritratti i momenti salienti di questo anno tondo, così particolare e così diverso, che oggi volge al termine. Qui l'elenco delle foto in ordine che potete ammirare nella gallery: non solo Covid 19, ma anche attimi di umanità, amore e condivisione. Con la speranza che il 2021 ci regali altre emozioni.

01: 19 gennaio 2020. Vaglio di Basilicata (Potenza). Un tifoso della Vultur Rionero, Fabio Tucciariello, di 39 anni, viene investito e ucciso da un’auto guidata da un tifoso del Melfi allo scalo di Vaglio di Basilicata.

02: 14 febbraio 2020. Potenza. La cena di San Valentino organizzata nell’Hospice dell’ospedale San Carlo.

03: 18 marzo 2020. Melfi (Potenza). Circa 200 agenti della Polizia penitenziaria entrano nel carcere di Melfi per trasferire 70 detenuti che non erano rientrati in cella dopo la rivolta del 9 marzo.

04: 20 marzo 2020. Potenza. Aumentano i ricoveri dei pazienti positivi al Coronavirus nell’ospedale San Carlo. Il 22 marzo muore un uomo di circa 80 anni di Potenza: è la prima vittima lucana della pandemia.

05: 21 marzo 2020. Matera. Lockdown, la Guardia di Finanza effettua i controlli nei Sassi di Matera.

06: 23 marzo 2020. Potenza. Il personale sanitario dell’ospedale San Carlo viene sottoposto al tampone.

07: 05 aprile 2020. Potenza. In un’atmosfera surreale l’arcivescovo di Potenza, Salvatore Ligorio, celebra le messe delle Palme nella cattedrale vuota.

08: 08 aprile 2020. Potenza. Muore nell’ospedale di Potenza, per il Coronavirus, il mezzofondista Donato Sabia, di 56 anni. Era stato due volte finalista alle Olimpiadi e campione europeo indoor negli 800 metri.

09: 12 aprile 2020. Potenza. Nel giorno di Pasqua la città è presidiata dalle forze dell’ordine, controlli per chi entra e chi esce.

10: 15 aprile 2020. Tito scalo (Potenza). Alla Polizia locale vengono donate migliaia di mascherine protettive da una ditta che produce dispositivi di protezione individuali.

11: 25 aprile 2020. Potenza. L’Esercito italiano in strada per controllare l’osservanza del Decreto del presidente del Consiglio.

12: 03 maggio 2020. Potenza. Strade vuote a pochi giorni dall’avvio della Fase 2.

13: 18 maggio 2020. Potenza. Riaprono le attività commerciali in Italia. Un locale, in via Pretoria nel centro storico, a mezzanotte alza le saracinesche e batte tutti sul tempo.

14: 28 maggio 2020. Potenza. Le Frecce tricolori sorvolano Potenza.

15: 21 giugno 2020. Potenza. Festa della Musica 2020. Il Soranno Sax Quartet esegue brani della migliore tradizione italiana per gli anziani della Rsa “Raffaele Acerenza”.

16: 17 agosto 2020. Potenza. L’attaccante brasiliano del Potenza Calcio, Carlos França, “Bomber di Dio”, dopo 3 stagioni, 89 presenze e 46 gol, Pallone d’oro della serie D 2017/2018, saluta in lacrime e lascia la Basilicata per trasferirsi a Seregno in serie D.

17: 24 settembre 2020. Potenza. Il ritorno a scuola degli alunni tra mascherine e distanziamento.

18: 31 ottobre 2020. Potenza. Ambulanze del 118 ferme davanti al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo in attesa che si liberino i posti per ricoverare i pazienti positivi al Covid-19.

19: 19 dicembre 2020. Potenza. La carezza dell’operatrice socio-sanitaria Serenella a un paziente ricoverato nel reparto di Rianimazione del San Carlo.

20: 25 dicembre 2020. Potenza. Il giorno di Natale vengono consegnati i pasti completi a 120 famiglie in difficoltà dall’associazione Avanti gli ultimi.

21: 27 dicembre 2020. Potenza. Felice Arcamone, infermiere di 47 anni del pronto soccorso del San Carlo, è il primo lucano a ricevere il vaccino anti Covid.