Potenza, il pranzo di Natale offerto a 120 famiglie da cittadini e imprese

L'associazione Avanti gli ultimi ha distribuito pasti a 120 famiglie in difficoltà.

L'associazione di volontariato Avanti gli ultimi di Potenza ha distribuito pasti completi per il pranzo di Natale a 120 famiglie della città: pasta al forno, cosce di pollo con patate, pane, frutta e dolci. L'iniziativa è maturata grazie alla donazione di alcuni cittadini e imprese del capoluogo che hanno consentito di far vivere il Natale anche a coloro che purtroppo soffrono il disagio della situazione di precarietà.

Vito Gamma e Anna Cersosimo, studio di fisioterapia, hanno fatto realizzare centinaia di mascherine protettive e il ricavato della vendita è stato destinato all'acquisto dei prodotti per il pranzo. Autolinee Liscio hanno contribuito con l'acquisto della carne, circa 150 chilogrammi. La frutta, oltre un quintale di agrumi di prima scelta della Basilicata, donata dal Centro frutta Lucana. Il pane, circa 150 chili, è stato donato dal Panificio San Rocco di Tolve. Si è occupato della preparazione dei pasti Rocco Ruggero, titolare del Bar Locatelli di Potenza.

Nella sede di via Sabbioneta, dove Antonella Tancredi, presidente dell'associazione, ha aperto la Boutique del cuore, con l'aiuto di decine di volontari, ha consegnato il cibo preparato per il pranzo di Natale. Ad altre 36 famiglie della città i pasti sono stati consegnati direttamente a casa. Non potevano mancare i panettoni e tanti dolci e cioccolate per i più piccoli.