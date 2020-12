Bari, Coldiretti consegna pacchi solidarietà al Giovanni XXIII. A Matera doni per i più bisognosi

BARI - Donati i pacchi della solidarietà agli eroi anti Covid che si occupano dei piccoli degenti dell’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII, con 250 chilogrammi di frutta, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100% italiani, di alta qualità e a chilometri zero dagli agricoltori di Campagna Amica con il valore della «restituzione» a quanti da mesi sono in prima linea contro la pandemia.

E’ il gesto simbolico di Coldiretti Puglia, partito nelle ultime ore con la distribuzione di 38mila chili di cibo made in Italy, l’iniziativa di solidarietà promossa dagli agricoltori per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi attraverso i Servizi Sociali dei Comuni e gli enti caritativi un Natale sereno.

“Il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza non resti limitata a questa occasione ma diventi un fenomeno strutturale. Con la spesa sospesa abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche”, ha spiegato il direttore di Coldiretti Puglia, Pietro Piccioni, al personale medico e infermieristico.

In Puglia è stato registrato il 40% di aumento delle richieste di aiuto di oltre 200mila affamati che sono costretti a chiedere aiuto per mangiare.

«Il problema alimentare non riguarda solo il terzo mondo – aggiunge Coldiretti Puglia - ma anche i Paesi più industrializzati dove le differenze sociali generano sacche di povertà ed emarginazione. La nuova ondata di contagi non limita solo la convivialità durante le feste di fine anno ma ha anche peggiorato la situazione di quanti si trovano in uno stato di precarietà. Tra le categorie più deboli degli indigenti in Puglia si contano 30mila bambini di età inferiore ai 15 anni che hanno bisogno di essere assistiti».

MATERA, MIELE LUCANO NEI PACCHI COLDIRETTI - C'è anche la dolcezza del miele lucano nei pacchi natalizi che, con un progetto nazionale. la Coldiretti ha donato a 1.500 famiglie bisognose in una fase difficile come quella procurata dall’epidemia da coronavirus. Lo si è appreso oggi a Matera nel corso della consegna a 50 famiglie in difficoltà, italiane e straniere, segnalate dalla Caritas diocesana alla Coldiretti lucana.

Accanto al miele lucano le famiglie potranno preparare la tavola di Natale, Capodanno e dell’Epifania con altre prelibatezze a chilometri zero della filiera di Campagna Amica come formaggi, salumi, legumi, dolci, confetture, pasta, conserve, per un peso complessivo di 30 chilogrammi. «E' una iniziativa solidale che - hanno detto il direttore della Coldiretti lucana, Aldo Mattia, e il presidente provinciale Gianfranco Romano che hanno curato l’iniziativa - porta vicinanza e sostegno ai bisognosi della città in questi giorni di festività. E tra questi i nuovi poveri che hanno perso il lavoro o hanno difficoltà a tirare avanti, a causa della crisi procurata dalla pandemia».