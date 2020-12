Bari, finisce 0-0 con la Vibonese e brucia altri 2 punti: foto racconto della partita. Ternana a +9

Il pareggio dei galletti con la Vibonese (il matc è finito 0-0 al San Nicola) pesa come una sconfitta e c’è il rischio che la frenata contro la Viterbese possa condizionare il tentativo di rimonta di un Bari che litiga con il gol e getta al vento due punti fondamentali.

Antenucci vive una domenica da incubo. Nel primo tempo un bellissimo diagonale di destro che va a sbattere sul palo; alla ripresa l’attaccante si imbatte in altri due episodi crudeli. Prima un rigore sbagliato (fallo su Montalto), poi un gran sinistro che esalta ancora la plastica reattività dell’estremo difensore calabrese.

La marcia della Ternana non conosce ostacoli, né mezze misure. La squadra umbra mette asegno l’ennesima vittoria di questo campionato e vola sempre più in alto, scavando un solco enorme con le altre. Quasi sul gong è arrivato invece il sigillo di Laverone che ha consegnato alla Ternana l’undicesima vittoria di fila nel girone C.

La squadra allenata da Lucarelli soffre al 'Parteniò contro l'Avellino ma passa per 2-1 e allunga in classifica portandosi a 9 punti di vantaggio sul Bari.