Conto alla rovescia per il «Bif&st» di Bari: 8 giorni di cinema, prende forma l'arena

BARI - Prende forma il palco del Bif&st a Bari e la risposta del pubblico è più che confortante. Circa 700 sono stati i tagliandi staccati dal botteghino del Teatro Piccinni per l’edizione numero undici nel primo giorno di vendita, che si appresta a partire a Bari, dal 22 al 30 agosto. E se anche gli abbonamenti, disponibili da lunedì 10, si stanno vendendo (seppur con meno rapidità degli anni scorsi), l’aspettativa che precede il Bari International Film Festival 2020 è positiva, in tempi di emergenza sanitaria. Sarà una versione più «light», ma «con la qualità al primo posto», come ha affermato nei giorni scorsi Felice Laudadio, ideatore e direttore della manifestazione, promossa da Regione Puglia con la collaborazione del Comune di Bari, prodotta da Apulia Film Commission.

Le location privilegiate saranno il Teatro Piccinni, che come mostrano le immagini ha in allestimento un'arena in Piazza Prefetturacon tanto di maxi schermo e un’altra arena sistemata nella Corte del Castello Svevo, più una sala del Multicinema Galleria e il Teatro Margherita. Nonostante si siano persi molti nomi stranieri che avrebbero reso ancora più altisonante l’undicesima edizione - tra i tanti Ken Loach e Helen Mirren - non mancheranno grandi nomi del cinema italiano: a partire da Roberto Benigni (premiato con il Fellini Award il 30 agosto), e poi ancora Gianni Amelio (il 22), Lina Sastri, Pupi, Antonio e Tommaso Avati (il 23), Marco D’Amore (il 28), Matteo Garrone (il 29). Altri interverranno in videomessaggio (Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Nicola Piovani), mentre a Ennio Morricone, grande protagonista nel 2019 (è pronto un video di circa 20 minuti che verrà proiettato in suo onore), sarà dedicata la serata conclusiva, domenica 30 agosto. Con un concerto speciale dei pianisti Gilda Buttà e Cesare Picco, in collaborazione con il Bari Piano Festival diretto da Emanuele Arciuli.

Mario Monicelli sarà l’altro nume tutelare di questo cartellone: al grande regista, a dieci anni dalla scomparsa, verrà dedicata una grande mostra fotografica al Teatro Margherita, con gigantografie messe a disposizione dalla Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia, con la presentazione del numero della rivista «Bianco e Nero» a lui dedicato.

Mentre al Multicinema Galleria si svolgerà il Festival Monicelli, tra 18 film (due al giorno, alle 18 e alle 21, in sala 5) con ingresso libero e contingentato: i tagliandi per le proiezioni potranno essere ritirati mezz'ora prima della proiezione direttamente in cassa (massimo due a persona). E di Monicelli sarà anche il primo omaggio nelle serate centrali di Piazza Prefettura, alle 21,30, con il capolavoro «La ragazza con la pistola», girato anche in Puglia. Nella stessa location avranno luogo le sette anteprime internazionali, al Piccinni i tredici titoli di «Panorama Internazionale» e nell'arena del Castello la sezione «ItaliaFilmFest». Chiusura, il 30, con l'indimenticato «LaCapaGira» di Alessandro Piva, film manifesto di una città. Tutti i dettagli su bifest.it.

