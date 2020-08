Bari, parcheggia sul viale a Pane e Pomodoro, scende dall'auto e si spoglia

Attimi di incredulità questa mattina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, a Bari, quando un uomo, sui 50 anni, è entrato nel viale della spiaggia cittadina con l'auto, ha parcheggiato, è sceso e si è spogliato, rimanendo in intimo, e dirigendosi verso il mare. I bagnanti, allertati, hanno contattato subito i carabinieri che sono intervenuti, insieme all'ambulanza del 118 per soccorrere l'uomo, evidentemente in stato confusionale.

(foto Luca Turi)