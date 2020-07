Al Bari basta il pareggio e va in semifinale play-off: i momenti più belli

Questi i risultati delle partite del secondo turno dei play off nazionali di Lega Pro, giocate ieri sera:

Bari - Ternana 1-1

Carpi - Novara 1-2

Carrarese - Juventus under 23 2-2

Reggiana - Potenza 0-0

Passano al turno successivo Bari, Carrarese e Reggiana, promosse dopo il pareggio di oggi in base al miglior piazzamento nella stagione regolare, oltre al Novara che ha vinto sul campo del Carpi.

Questi gli accoppiamenti delle semifinali in programma venerdì 17:

Reggiana-Novara

Bari-Carrarese.

La finale, che varrà un posto in Serie B, si terrà il 22 luglio in casa della formazione meglio piazzata al termine della stagione regolare.