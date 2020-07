Foggia, cede solaio vecchio edificio in centro storico, nessun ferito

FOGGIA - Il tetto di un vecchio edificio abbandonato in via Civitella ha ceduto improvvisamente. Fortunatamente solo tanta paura ma nessuna conseguenza grave nella tarda serata di ieri nel centro storico foggiano dove è crollato il solaio di una palazzina disabitata. È accaduto poco prima di mezzanotte.

Il crollo ha riguardato il soffitto di un’abitazione al pianterreno. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fioco che hanno messo in sicurezza la zona, rimuovendo i detriti. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia locale. A scopo precauzionale, sono state evacuate alcune famiglie che vivono negli edifici adiacenti, in attesa che siano verificate le condizioni degli stabili.