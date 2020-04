Covid 19, 100 pasti caldi per i bisognosi di San Sabino a Bari

BARI - Un gesto di solidarietà per i più bisognosi: primo, secondo, contorno e frutta. E per finire il dolce grazie alle colombe e alla cioccolata donate alla parrocchia. Cento pasti caldi per i bisognosi della parrocchia di san Sabino di Bari. Una mensa diversa dalle solite per donare un piatto gustoso a chi in questo momento sente forte il peso dell’emergenza sanitaria. A mettersi ai fornelli, il Corporate Chef della F. Divella S.p.A Donato Carra. Il servizio mense rientra nelle iniziative disposte dalla Caritas: una domenica al mese ogni parrocchia della città si mette a disposizione per donare un pasto caldo a chi fa fatica a trovarlo.