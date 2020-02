Ruvo, scoperta discarica con 20 quintali di amianto

RUVO - Una vera e propria bomba ecologica. Un'area di campagna, tra Corato e Ruvo, era stata trasformata in una discarica a cielo aperto con oltre 20 quintali di di eternit, in parte già sgretolato. La scoperta è stata effettuata dalle Guardie ambientali d'Italia allertate da alcuni ciclisti impegnati in una passeggiata-allenamento su mountain bike.

Giunti sul posto i volontari di protezione ambientale si sono trovati dinanzi una enorme quantità di onduline di cemento-amianto (eternit), accatastate. Subito la segnalazione alla Polizia locale.