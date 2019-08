Bari, luci e palloncini: in migliaia alla fiaccolata in memoria di Giorgia

BARI - Mille lumini accesi e altrettanti palloncini bianchi per ricordare Giorgia Soriano, la 18enne morta dopo essere stata investita da un'auto mentre era in sella alla sua bici, in via Speranza a Santo Spirito. In migliaia hanno preso parte, questa sera a Santo Spirito e Palese, alla manifestazione organizzata per ricordare la sua tragica scomparsa. Presente anche il sindaco Antonio Decaro. A rendere ancora più toccante la cerimonia le foto e le testimonianze di chi la conosceva, ma anche il semplice omaggio della gente comune accorsa per abbracciare la famiglia dopo la tragedia.