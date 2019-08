Bari, morta ciclista 18enne investita da auto: donati gli organi. Oggi fiaccolata in suo ricordo 

BARI - Nella tarda serata di ieri è stata dichiarata la morte cerebrale di una 18enne, Giorgia Soriano, investita un paio di giorni fa in via Speranza a Santo Spirito. La ragazza era stata tamponata mentre era in sella alla sua bici da un'auto guidata da una 29enne, e cadendo aveva battuto la testa contro il cordolo del marciapiede.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Bari, la bici e l’auto transitavano nella stessa direzione in via Speranza. Per cause da accertare l’auto ha tamponato il mezzo a due ruote. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha soccorso la giovane apparsa da subito in condizioni critiche.

Trasferita subito in ospedale era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla testa, ma nella giornata di sabato la situazione è precipitata fino a che i medici non ne hanno dichiarato la morte cerebrale.

I genitori hanno autorizzato la donazione degli organi della figlia.

Domani alle ore 20 in via Speranza a Santo Spirito le associazioni cittadine, le parrocchie e il Municipio 5 hanno organizzato una fiaccolata in memoria della ragazza che presto si è divulgata grazie al tam tam sui social: «Portate tanti lumini» scrivono su Facebook gli organizzatori.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO DECARO - «Una ragazza è morta andando in bicicletta. Aveva la stessa età e lo stesso nome di mia figlia», scrive così il sindaco Decaro su Facebook esprimendo tutto il suo cordoglio per la morte della ciclista 18enne e annunciando che «da oggi tutte le auto della polizia locale avranno i lampeggianti accesi per aumentare il presidio di sicurezza».