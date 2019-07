Santa Cesarea Terme, maxi rissa in discoteca a colpi di bottiglia FT/VD

LECCE - Qualche parola di troppo e scoppia la rissa in discoteca. Alba movimentata quella di domenica in un locale del divertimento in località Porto Miggiano. La situazione si è surriscaldata nel volgere di pochi minuti, complici forse la stanchezza e i fumi dell’alcol. Dalle parole pesanti agli insulti sino al lancio di bottiglie di vetro e addirittura di una transenna. Per cercare di riportare la calma sulla pista da ballo sono intervenuti in prima battuta il personale addetto alla sicurezza del locale. Ma la situazione si è dimostrata troppo ingarbugliata per loro, inevitabili la richiesta di intervento dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Tricase, impegnati sino a poco tempo prima in un controllo a largo raggio, e i colleghi della Compagnia di Maglie, intervenuti in zona a seguito di un naufragio sugli scogli di un’imbarcazione con migranti a bordo. All’arrivo degli uomini dell’Arma, degli autori della rissa non c’era già più traccia: si erano dati alla fuga una volta intuito che stavano arrivando le forze dell’ordine. Dalle prime ricostruzioni, parrebbe che il violento litigio sia scoppiato tra un gruppo di ragazzi alle prese con gli ultimi balli in pista e un altro drappello di giovani che, pare, era all’interno del privè del locale. Utili alle indagini potrebbero ritornate le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza attivi nel locale.

Nonostante nel corso della rissa non siano mancati i momenti di tensione, non si sono segnalati feriti e danneggiamenti alla struttura e alle suppellettili della discoteca. Quella accaduta a Santa Cesarea pare non sia stata l’unica baruffa scoppiata nella notte tra sabato e domenica. Un’altra più grave si sarebbe verificata in un locale di Gallipoli.