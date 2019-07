Plastica, sedie e tubi: la periferia di Noicattaro invasa dai rifiuti

NOICATTARO - Periferia sempre più degradata e sporca: succede a Noicattaro, in provincia di Bari. La zona di campagna che comprende contrada Paradiso, via La Vela e la via vecchia di Rutigliano sono letteralmente invase da rifiuti di ogni tipo. Sedie, bustoni pieni di spazzatura, tubi, cartoni e plastica. Non c'è limite all'inciviltà.

A denunciarlo, con queste immagini, è un cittadino che ci ha contattato esasperato dalla situazione: «Così non si può andare avanti. Ogni giorno è sempre peggio».