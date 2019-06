Bari, traffico in tilt sulla tangenziale per un incidente sulla corsia sud

Traffico in tilt questo pomeriggio sulla tangenziale sud di Bari per un incidente stradale tra un'autocisterna e una Bmw. Per cause da accertare i due mezzi si sono scontrati nei pressi di uno svincolo: l'incidente ha provocato forti rallentamenti su tutta la corsia sud determinando code chilometriche. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso.