Potenza, Oipa dona «Cocò» cucciolo randagio a casa di riposo

POTENZA - Un cagnolino di poco più di due mesi è stato donato dall’Oipa a una casa di riposo di Grumento Nova, per «offrire sollievo alle persone anziane e al tempo stesso una 'famiglia allargatà al cucciolo». Secondo L'Organizzazione internazionale protezione animali, si tratta di una «iniziativa pionieristica al Sud Italia».

Cocò - così è stato chiamato il cucciolo - è stato «salvato dalla strada dall’Oipa, che lo ha curato e vaccinato prima di affidarlo alla struttura per donare agli ospiti tutta la gioia che un animale domestico può dare». Secondo l’organizzazione, «un cagnolino che zampetta nella struttura, che si appoggia alle ginocchia per una coccola o una carezza, o che invita al gioco, potrà solo far bene al cuore degli anziani».