Magna Grecia Awards: Anna Dello Russo premia Paolo Stella, Andrea Vianello racconta la malattia

Proseguono con grande successo le serate dedicate ai Magna Grecia Awards, arrivati alla quarta serata. Ieri sera all’ex Distilleria Cassano di Gioia del Colle Andrea Vianello ha testimoniato come l’ictus non abbia sconfitto la sua voglia di vivere e di parlare. A seguire il creative director e influencer Paolo Stella (premiato con il MGA) ha svelato il libro autobiografico “Per Caso (tanto il caso non esiste)”, che ripercorre il suo percorso di consapevolezza e accettazione della propria sessualità. È intervenuta Anna Dello Russo, giornalista italiana direttrice creativa di Vogue Japan.

Stasera a Castellaneta, alle 20, sarà ancora il turno di Paolo Stella e della sua fatica letteraria. A seguire, alle 21,30 incontro generazionale tra Alessandro Cecchi Paone e il millennial Giacomo Hawkman. Nel raccontare la sua carriera, Cecchi Paone spiegherà che il successo è frutto di studio e sacrifici.

Domani mercoledì 22 luglio, alle 20 a Gioia del Colle l’incontro “Non Mollare mai. Lo sport e le sue sfide”, alla presenza del giornalista sportivo e intramontabile voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto Riccardo Cucchi, del tre volte oro mondiale nel judo Marco Maddaloni, del pallavolista tre volte medagliato olimpico Gigi Mastrangelo, dell’argento olimpico a Londra 2012 nella pallanuoto Amaurys Perez e di Valentina Vignali, cestista della Smit Roma Centro, modella e personaggio televisivo, tutti premiati con il MGA.

Gli eventi di Gioia del Colle si tengono all’ex Distilleria Cassano (in caso di maltempo al Teatro Rossini), mentre quelli di Castellaneta sul Sagrato del Convento di San Francesco (in caso di maltempo alle Officine Mercato Comunale). Sul sito www.magnagreciaawards.com è possibile consultare il programma e registrarsi per accedere agli eventi.

Ispirato dai valori e dagli ideali della cultura greca, il Magna Grecia Awards è un premio istituito nel 1996 dal regista e scrittore pugliese Fabio Salvatore insieme al papà Franco per valorizzare l’operato di uomini e donne, figli di nuove forme culturali e comunicative; una serie di riconoscimenti pensati e tributati in armoniche suggestioni a chi ha saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte.