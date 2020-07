Mattinata pugliese per Chiara Ferragni, in visita al MarTa di Taranto

Chiara Ferragni continua a godersi le sue vacanze pugliesi insieme a Dior, in vista della sfilata il prossimo 22 luglio a Lecce, in piazza Duomo. La star dei social è arrivata in Puglia ieri sera, e questa mattina ha potuto visitare il MarTa, Museo Archeologico Nazionale di Taranto, facendosi immortalare insieme a Maria Grazia Chiuri, ai vertici della Maison Dior, e a Eva Degl'Innocenti, direttrice del museo. Poco fa ha pubblicato alcune stories sul suo profilo Instagram, e al momento è in partenza per la «prossima location». Dove si farà immortalare questa volta?

(foto Instagram @chiaraferragni)