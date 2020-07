I Ferragnez appena sbarcati in Puglia: Chiara va a Lecce e Fedez a Otranto

BARI - I Ferragnez sono appena sbarcati in Puglia. A confermarlo è stato proprio Fedez durante una storia su Instagram. Il cantante parteciperà allo show di Radionorba Battiti live a Otranto, mentre sua moglie si dirige alla volta di Lecce per la sfilata di Dior che si terrà in Piazza Duomo. Chissà se dopo questo struggente addio in aeroporto i due si riabbracceranno sotto le contestate luminarie del capoluogo del Salento. Per scoprirlo basterà seguirli sui social.