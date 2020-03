Emergenza Covid, a Noci i cittadini ringraziano gli operatori ecologici con messaggi sui mastelli

NOCI - La gratitudine, ai tempi del coronavirus, viaggia anche attraverso bigliettini lasciati sui mastelli della raccolta differenziata. È ciò che succede a Noci dove i cittadini hanno deciso di ringraziare così gli operatori ecologici di Navita, società che si occupa del servizio di igiene urbana in città nell’ambito dell’Aroba6. L’iniziativa è stata lanciata sui social dal gruppo Facebook “I’Nusce” dove si legge: «In questi giorni in tantissimi siamo a casa. Gli operatori dei servizi ecologici svolgono un servizio prezioso senza mai, o quasi mai, ricevere un gesto di gratitudine da parte nostra. Ringraziamoli di cuore per il loro prezioso e quotidiano lavoro a beneficio di tutta la comunità».

L’Amministratore unico di Navita, Francesco Roca, ha ringraziato pubblicamente i suoi dipendenti per il lavoro che stanno svolgendo: «In questo difficile momento per il Paese impegnato a fronteggiare un’emergenza sanitaria che ci mette a dura prova», si legge sulla pagina Facebook dell’azienda barese, «Navita resta al fianco delle città, dei cittadini e delle amministrazioni per assicurare ogni giorno igiene, tutela dell’ambiente e pulizia. Voglio ringraziare tutti i nostri operatori che ogni giorno, con immutato impegno e spirito di abnegazione, sono in prima linea per assicurare la salubrità delle strade, delle piazze e la raccolta porta a porta garantendo così tutti i nostri servizi».