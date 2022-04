GALLIPOLI - A fuoco nella notte escavatori e autocarri all'interno del deposito di una azienda. L'incendio, di vaste proporzioni, è scoppiato alle ore 1.10, in contrada Crocifisso.

I vigili del fuoco sono intervenuti in Gallipoli quando le fiamme avevano già raggiunto due autocarri e due escavatori parcheggiati all’interno del deposito. I pompieri hanno spento le fiamme, poco prima i proprietari avevano messo in salvo altri mezzi, spostandoli prima che le fiamme potessero raggiungerli.

Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.