Rifiuti tombati in una cava alle porte di Lecce: sequestro in corso

In questi minuti i carabinieri del Nucleo operativo ecologico, stanno eseguendo un sequestro all'interno di una cava situata all'ingresso di Lecce. Nei giorni scorsi La Gazzetta del Mezzogiorno ha realizzato e pubblicato un'inchiesta a puntate relativa ad operazioni di smaltimento di traverse ferroviarie all'interno della stesa cava. Non solo rifiuti tombati ma anche deposito di fresato, nella stessa area.

Ne è nata un'indagine coordinata dal pm della procura di Lecce, Paola Guglielmi, in seguito alla quale i militari al comando del tenente colonnello Dario Campanella, hanno eseguito sopralluogo e scavi.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.