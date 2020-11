«ADD», l'Arte Diminuisce la Distanza: incontri online con le scuole alla scoperta dei patrimoni museali leccesi

Come sopperire alla chiusura dei musei e dei luoghi della cultura in questo periodo di emergenza sanitaria? Tra le missioni principali del Polo Biblio-museale di Lecce c’è sempre stato il dialogo assiduo con le scuole e i luoghi della formazione, praticato con costanza e pluralità, attraverso attività didattiche, workshop e alternanza scuola-lavoro.

Le collezioni archeologiche e storico-artistiche del Museo Castromediano con la Biblioteca Bernardini, l'Emeroteca, la Fabbrica delle Parole (museo della stampa), i fondi fotografici insieme ai contenuti digitali ed audiovisivi prodotti in questi anni, rappresentano un giacimento culturale che il Polo Biblio-museale mette a disposizione delle scuole, degli studenti e dei docenti, con l'obiettivo di favorire nuova progettualità culturale al fine di accorciare le distanze e ritrovare, nel contesto dell’emergenza sanitaria, nuovi spazi di condivisione del sapere e di sperimentazione di linguaggi mirati alla costruzione di una comunità.

Ogni giorno gli spazi del Polo biblio-museale di Lecce negli ultimi anni hanno accolto intere comunità di studenti, associazioni, operatori culturali e cittadini. Oggi prosegue l'impegno sul web, per far sì che l’arte sia sempre un dispositivo fondante della cultura contemporanea, un vero e proprio legante capace di attraversare i millenni e le geografie per costituire spazi d’azione e riflessioni.

Lo scopo è quello di offrire un contributo integrativo alle attività didattiche a distanza, utilizzando la stessa piattaforma scolastica, o in alternativa quella del Polo Biblio-museale, per portare nelle classi virtuali la narrazione emozionale del patrimonio artistico e culturale conservato nei musei e nelle biblioteche. A disposizione esperti, archeologi, storici dell'arte, comunicatori, per costruire insieme ai dirigenti scolastici, ai docenti e agli studenti percorsi formativi inediti a partire dalle opportunità che le collezioni biblio-museali offrono.

Inoltre il Polo Biblio-Museale ha espresso il desiderio di coinvolgere gli studenti nel cantiere di progettazione partecipata per la riqualificazione degli spazi esterni del Museo Castromediano, attraverso pratiche di gioco in ambiente virtuale: a breve partiranno infatti due laboratori, rivolti a universitari under 30 e ragazzi 8-10 anni e famiglie, a cura del gruppo Bricks for City. La partecipazione è libera ma per un numero di posti limitato. Ci si può prenotare scrivendo a info@cittafertile.it.

Le scuole interessate potranno comunicarlo all'indirizzo direzione. polobibliomusealelecce@regione.puglia.it indicando un referente, che sarà ricontattato per concordare e programmare le attività.