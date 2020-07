Vitigliano, serra di marijuana sul terrazzo: arrestato 35enne incensurato

Un 35enne salentino, di Vitigliano (Le), frazione di Santa Cesarea Terme, è stato arrestato dai carabinieri di Maglie per aver messo in piedi sul terrazzo della propria abitazione una serra per coltivare la cannabis. Nel corso della perquisizione sono state trovate 12 piante alte da 1 a 2 metri, 3 kg di marijuana già pronta per il confezionamento, vari semi, e due cabine per far essiccare le piante. Il giovane, incensurato, è accusato di detenzione e coltivazione di droga ai fini di spaccio e si trova ai domiciliari.