Copertino, onlus Forlife dona 300 uova di Pasqua e mille mascherine al personale sanitario

Trecento uova di Pasqua al personale che lavora all'ospedale di Copertino (Le). In questo modo la Onlus Forlife ha voluto ringraziare tutti gli operatori sanitari del presidio ospedaliero, e simbolicamente tutti i medici, infermieri e operatori sanitari del nostro Paese che da settimane lavorano senza tregua in trincea per salvare vite umane. Le uova di Pasqua sono state donate all'ospedale di Copertino per ringraziare il personale e far sentire vicina la Santa Pasqua anche in corsia. L'iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla disponibilità della Protezione Civile di Copertino, che si è occupata del trasporto e della distribuzione. Nei prossimi giorni arriveranno anche mille mascherine che Forlife ha voluto donare al personale sanitario.