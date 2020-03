Salento, cc forestali scoprono deposito di rifiuti su una strada: anche una vasca da bagno

I carabinieri forestali di Gallipoli (Le) a Matino, in località Molloni, hanno denunciato un uomo dopo aver scoperto un'area in cui erano stati abbandonati rifiuti in maniera incontrollata. Tra le altre cose l'uomo aveva lasciato sul ciglio di una strada interpoderale anche un frigorifero, un monitor, mobili, una vasca da bagno, materiale plastico e cartaceo di varia natura.

Invece a Ugento il personale del Nipaaf (Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale) di Lecce ha proceduto al sequestro penale d'urgenza di 1350 metri di sentiero nel parco naturale regionale di Ugento a carico di due uomini, perché la ditta incaricata dal comune di recuperare una rete di sentieri già esistenti all'interno del parco, ha realizzato un tratto degli stessi con materiale diverso da quello autorizzato, materiale inerte, proveniente da impianti di recupero come laterizi cementizi, vecchi mattoni, tracce di tubi in plastica ecc...