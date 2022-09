Elezioni, alla Camera è calo delle affluenze alle ore 12

Alle ore 12 l'affluenza alle urne in Puglia per le Politiche del 2022, alla Camera, è stata pari al 16.80% rispetto al 17.98% delle precedenti consultazioni. Il dato, rilevato dal sito del Ministero degli Interni «Eligendo» si riferisce allo scrutinio effettuato in 257 Comuni sui 257 aventi diritto. Nella classifica delle regione, l'affluenza pugliese è al 14° posto, con il suo 16.80% inferiore rispetto al 19.23% nazionale. Ancora più sotto l'affluenza in Basilicata per la Camera a mezzogiorno, come 17ma regione d'Italia con il suo 13.86% inferiore al 16.27% delle precedenti consultazioni. Tale dato avviene dai 131 comuni scrutinati su 131.

L'affluenza alle ore 12 alla Camera per province in Puglia

Bari (41 su 41 seggi): 18,09% rispetto al precedente 19,34%; Barletta-Andria Trani (10 su 10 seggi): 16,31% rispetto a precedente 17,34%; Brindisi (20 su 20 seggi): 16,39% rispetto al 17,45% precedente; Foggia (61 su 61 seggi): 13,76 rispetto a precedente 17,11%; Lecce (96 su 96 seggi) 17,55% rispetto al 18,07% precedente; TARANTO (29 su 29 seggi): 16,68% rispetto al 16,64% precedente.

L'affluenza alle ore 12 alla Camera per province in Basilicata

Matera (31 su 31 seggi): 12,90% rispetto al 15,24% precedente; Potenza (100 su 100 seggi): 14,36% rispetto al 16,81% precedente.

La presidente del Senato (candidata) vota a Potenza

«E' importante votare perché il voto è un diritto-dovere che ciascun cittadino ha per contribuire alla costruzione del progetto per un Paese»: lo ha detto poco fa a Potenza la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati - candidata in Basilicata all’uninominale al Senato - in una scuola materna del centro storico, dove ha votato. «Io ho esercitato qui questo diritto-dovere - ha aggiunto - perché qui ho fatto la campagna elettorale. E’ la regione dove, eletta, io voglio restare per contribuire a farla uscire da un isolamento che la Basilicata ha subito».