Basilicata: Cgil, Cisl e Uil tra gli operatori sanitari

Potenza - I segretari regionali Angelo Summa (Cgil), Vincenzo Tortorelli (Uil) ed Enrico Gambardella (Cisl) con il responsabile del 118 Basilicata soccorso Serafino Rizzo hanno celebrato il Primo Maggio tra gli operatori della Sanità impegnati nel punto vaccinale allestito nelle tende del Qatar. Accompagnati da Pino Brindisi, responsabile della Protezione civile del Comune di Potenza, i segretari di Cgil, Cisl e Uil, insieme al sindaco Mario Guarente, hanno visitato il punto vaccinale. Molti cittadini di Potenza e provincia hanno atteso in coda dalle prime ore del mattino in attesa del vaccino. Previste per la giornata di oggi oltre un migliaio di inoculazioni.

Summa, Tortorelli e Gambardella, hanno poi proseguito sulla Potenza-Melfi, l'arteria degli insediamenti produttivi che porta fino allo stabilimento Fiat. All'altezza di San Giorgio di Pietragalla, con il sindaco Paolo Cillis, i tre leader sindacali hanno affrontato il tema degli investimenti e dell'occupazione ancora in affanno. (foto Tony Vece)